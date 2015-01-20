Мэр Москвы упростил правила посадки деревьев у школ и поликлиник

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Сергей Собянин упростил правила высадки деревьев на территориях школ и поликлиник. В частности, постановление отменяет требование о подготовке и утверждении проектной документации для посадки зеленых насаждений и лишние согласования.

Дополнительное озеленение территорий соцучреждений будет осуществляться департаментом природопользования по заявкам учреждений. "Школы и детсады будут подавать заявки на озеленение, также можно использовать спонсорскую помощь родителей", - рассказал руководитель ведомства Антон Кульбачевский.

Введение упрощенного порядка высадки деревьев и кустарников позволит провести дополнительное благоустройство территорий городских школ, детских садов, поликлиник, больниц и других социальных учреждений и, в целом, – увеличит количество и качество зеленых наслаждений в Москве.

Как правильно посадить дерево у дома

Напомним, акция "Миллион деревьев" стартовала в столице осенью прошлого года. В течение нескольких лет в рамках программы в Москве планируется высадить около миллиона деревьев. Всего с начала акции высажено 22,8 тысячи новых деревьев и 362 тысяч кустарников в 4,3 тысячи дворах.

Отметим, в конце прошлого года с помощью сервиса электронных референдумов "Активный гражданин" москвичи выбрали, какие именно породы деревьев посадят в их дворах. В голосовании приняли участие жители 450 московских дворов, наиболее активно голосовавших за дополнительное озеленение в первом этапе опроса.

Самыми популярными деревьями стали береза (14,7% голосов), каштан (13,9%) и клен (13,5%). Меньше всего голосов набрали ясень и черемуха – 2% и 4% соответственно. Среди кустарников лидерами по числу голосов оказались сирень (24,8%), барбарис (16,2%) и шиповник (14,5%).