В Морозовской детской больнице создадут отделение трансплантации костного мозга

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Отделение трансплантации костного мозга создадут на базе Морозовской детской клинической больницы, сообщил Сергей Собянин во время посещения детского центра онкологии и гематологии.

"В 2014 году создали Центр гематологии и онкологии на базе Морозовской больницы, старейшей детской больницы Москвы. За последний год здесь прошли лечение уже более 4 тысяч детей", - цитирует мэра Москвы Агентство "Москва".

Как строят новый корпус Морозовской детской больницы

Строительство нового корпуса больницы начали в 2014 году на месте снесенных одноэтажных инфекционных корпусов 1930-х годов постройки, находившихся в аварийном состоянии.

Ежегодно новое здание сможет принимать около 70-80 тысяч детей, в семиэтажном здании разместится 500 коек для оказания стационарной и амбулаторной помощи.

Напомним, в прошлом году в Морозовской детской больнице открыли Центр орфанных и других редких заболеваний. В центре диагностируют редкие болезни на максимально ранних стадиях и используют своевременные технологии лечения. Кроме того, в новом корпусе внедрили инновационные методы терапии, также здесь оказывают психологическую помощь больным и их семьям.