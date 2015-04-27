В Подмосковье задержаны двое подозреваемых в убийстве 14-летней школьницы

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Полицейские задержали подозреваемых в убийстве 14-летней школьницы в подмосковном Жуковском, сообщает пресс-служба областного главка СКР.

По данным следствия, 24 апреля в палисаднике возле одного из домов по улице Фрунзе обнаружено тело 14-летней ученицы 7-го класса с признаками насильственной смерти.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий следователи задержали двух подозреваемых. Ими оказались 14-летний одноклассник потерпевшей и его 18-летний знакомый.

Следователи уже осмотрели место происшествия и допросили подозреваемых. Одноклассник потерпевшей признался, что заранее планировал убийство, так как длительное время испытывал неприязненное отношение к девочке. С целью совершить убийство он обратился за помощью к своему знакомому.

По делу назначен ряд экспертиз, которые, в том числе подтвердят или опровергнут информацию о совершении в отношении девочки преступления против половой неприкосновенности. В ближайшее время суд решит вопрос вопрос об аресте подозреваемых.