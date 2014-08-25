Московских полицейских поставят на коньки

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Московские власти построят для полицейских хоккейные площадки, рассказал M24.ru начальник столичного управления МВД России Анатолий Якунин. По его словам, 12 хоккейных площадок будут организованы за счет городского бюджета к началу зимы во всех округах Москвы, кроме Центрального округа и Зеленограда.

Площадки построят в некоторых районных и окружных отделах внутренних дел, а также во втором оперативном полку полиции и в двух центрах профессиональной подготовки столичного главка МВД. На строительство площадок город потратит около 60 млн рублей, рассказал M24.ru источник в департаменте капремонта Москвы.

"Строительство площадок предусмотрено в рамках улучшения возможностей для занятий физической культурой, для повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников московской полиции. Так, некоторые площадки будут круглогодичными и многофункциональными ― зимой сотрудники районных отделов смогут играть в хоккей, а летом в футбол, баскетбол, а также заниматься другими видами спорта", ― отметил Якунин.

Отметим, что уже сейчас в московских подразделениях полиции начались занятия по физической подготовке и отработке боевых приемов, в том числе с использованием спецсредств и табельного оружия. В 26 ОВД установили спортивно-гимнастические комплексы.

Глава координационного совета профсоюза органов внутренних дел Москвы и Московской области Михаил Пашкин сказал, что по приказу главы МВД сотрудникам полиции необходимо два часа в неделю заниматься физической и боевой подготовкой. "Как раз на этих площадках с полицейскими могут заниматься инструкторы, ответственные за работу с личным составом", - отметил Пашкин. Напомним, что в территориальных подразделениях столичного управления МВД уже начали работу порядка 270 инструкторов по физической и боевой подготовке полицейских.

Эксперт подчеркнул, что у полицейских очень напряженная работа с нестабильным графиком, поэтому занятия спортом очень важны для их психологической разгрузки. "Сейчас все сотрудники полиции платят взносы в ВФСО "Динамо" на поддержку спорта, при этом стадион "Динамо" закрыт, поэтому заниматься там нельзя. Такие площадки - это отличное решение, потому что по статистике около половины сотрудников МВД погибает из-за слабой боевой и физической подготовки. Если бы полицейские были более спортивными, то преступника они могли задерживать без стрельбы, с помощью боевых приемов", ― сказал Пашкин.

Напомним, стадион "Динамо" был закрыт на реконструкцию в 2008 году, открыть арену планируется в 2017 году.

При этом, по мнению Пашкина, инструкторы, которые занимаются с сотрудниками органов правопорядка, должны подчиняться не начальнику районных ОВД, а напрямую главку. "Сегодня случается, что начальник не отпускает своих сотрудников заниматься физкультурой, а инструктора просит писать "отписки". Если же инструкторы будут получать зарплату в главке, физическая форма полицейских улучшится", ― сказал эксперт.

Член общественного совета при ГУ МВД по Москве Александр Жарков отметил, что сотрудники полиции обязаны сдавать нормативы по физподготовке, поэтому многие сотрудники занимаются спортом или ищут такую возможность. "При ГИБДД ЦАО есть хоккейная команда, очень успешная, участвует во многих соревнованиях и занимает хорошие места. Думаю, и другим полицейским это будет интересно", - сказал он.

По мнению Жаркова, в стране в целом наметилась тенденция к здоровому образу жизни, но ее не отражают популярные телесериалы про полицию.

"Если сейчас включить сериал "Менты" или другие, то сотрудников полиции показывают все время в мятой форме, с сигаретой и бутылкой водки. Но наступило другое время, и молодые люди, новые сотрудники, должны видеть спортивных полицейских, в белых выглаженных рубашках", ― подчеркнул Жарков. По его словам, сам начальник московского главка подает такой пример. "Якунин и сам очень спортивный и подтянутый", ― отметил он.

Напомним, что недавно начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин сообщал M24.ru, что весь личный состав столичной полиции, включая руководителей главка, будет сдавать нормативы "Готов к труду и обороне" (ГТО)(ГТО). Сотрудники полиции должны будут бегать, подтягиваться, отжиматься, ходить на лыжах и метать снаряды.

Марина Курганская