Подозреваемый в краже вещей из квартиры в ЗелАО задержан

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Полицейские задержали подозреваемого в краже денег и ценных вещей из квартиры в Крюкове, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Подозреваемым оказался 48-летний гражданин Восточной Европы. По версии следствия, мужчина под выдуманным предлогом остался на ночь в гостях у своей знакомой. Убедившись в том, что хозяйка квартиры уснула, злоумышленник похитил ее планшет, мобильный телефон и деньги, причинив материальный ущерб на общую сумму порядка 50 тысяч рублей.

После кражи мужчина скрылся с места преступления. Однако сотрудники уголовного розыска сумели оперативно задержать подозреваемого, поймав его "по горячим следам" на Леснорядной улице. По факту происшествия правоохранительные органы Зеленограда возбудили уголовное дело по статье "Кража".