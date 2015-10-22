22 октября 2015, 12:59

Происшествия

Мужчина взял в заложники женщину в одной из квартир в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Мужчина взял в заложники женщину в одной из квартир в Чеховском районе Подмосковья, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главку МВД по Московской области.

В 11.00 житель Чеховского района сообщил, что в поселке Дубна мужчина насильно удерживает человека в квартире. Правоохранители выяснили, что в квартире находится мужчина 1981 года рождения. По его словам, вместе с ним в квартире находится его сожительница, которую он не намерен выпускать из помещения. Никаких требований сотрудникам полиции мужчина пока не выдвигал.

Мужчина, предположительно, может быть в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, на него зарегистрировано травматическое оружие.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин 1984 и 1987 годов рождения, которые обвиняются в незаконном лишении свободы и грабеже четырех девушек.

По версии следствия, задержанные разместили в интернете объявление о проведение набора моделей для кастинга. С 6 по 7 августа в съемную квартиру обвиняемых на улице Беговая пришли четыре девушки, которых избили и незаконно удерживали в течение суток.

Мужчины представились сотрудниками одной из спецслужб и потребовали у девушек деньги, иначе грозились передать их в правоохранительные органы за занятие проституцией. В итоге они получили от потерпевших более 170 тысяч рублей.

