Рэпера Птаху заподозрили в ложном сообщении о заложенной бомбе

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Полицейские подозревают рэпера Птаху в ложном сообщении о заложенном взрывном устройстве в Москве, сообщает ТАСС.

По версии следствия, неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в доме № 6 по Ордынскому тупику заложена бомба. На место выезжал наряд полиции, информация оказалась ложной.

По данному адресу ведется стройка. Там находится котлован и часть недостроенного здания.

В октябре 2016 года опаздывавший на рейс в Минск рэпер Серега сообщил о минировании лайнера. Он спросил у сотрудников аэропорта, можно ли задержать вылет, а после того, как получил отрицательный ответ, заявил, что самолет заминирован.