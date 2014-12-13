Уволен начальник полицейского, сбившего пешехода

Полицейского, сбившего пешехода, лишили должности

Руководство главного управления МВД России по Москве отстранило от должности руководителя отдела полиции по району Чертаново Южное. Причиной стало ДТП с участием его подчиненных, в результате которого погиб пешеход, передает телеканал "Москва 24".

Чтобы поймать виновника происшествия, пришлось вводить план "Перехват". Все произошло на пересечении Варшавского шоссе и улицы Подольских курсантов. Свидетелями стали несколько человек, причем один из очевидцев сам бросился в погоню.

"Я не успел увидеть номер машины, но погнался за ней. Долго ехал, где-то три километра. Всячески сигналил, догонял. Водитель видел меня, я преграждал ему дорогу, но он шел на аварию. В итоге его все-таки задержали - полиция, ДПС. Он удирал по "встречке", чуть не сбил сотрудника правоохранительных органов, тот еле выпрыгнул из-под колес. В итоге, когда автомобиль остановили, за рулем оказался сотрудник полиции в форме", - рассказал телеканалу "Москва 24" очевидец события Дмитрий Ульянов.

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, полицейский насмерть сбил 68-летнего пешехода на юге столицы. После аварии водитель скрылся с места происшествия.

"Около 0.25 начальник отдела участковых уполномоченных полиции по району Южное Чертаново и капитан полиции, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, на пересечении Варшавского шоссе и улицы Подольских курсантов сбил 68-летнего пешехода", - рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным правоохранительных органов, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте.

"В автомобиле, помимо водителя, находились еще двое сотрудников правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка. Данные сотрудники будут уволены по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщил дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Москве Михаил Миськов.

В настоящее время полицейские направлены на медицинское освидетельствование.

Отметим, что на этой неделе на Волгоградском проспекте Ford насмерть сбил пешехода.Авария произошла днем 7 декабря у станции метро "Текстильщики". Мужчина пытался перебежать оживленную трассу, несмотря на то, что рядом был подземный переход.