Полицейский насмерть сбил пожилого пешехода и скрылся с места аварии

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В ночь на субботу, 13 декабря, полицейский насмерть сбил 68-летнего пешехода на юге столицы. После аварии водитель скрылся с места происшествия.

"Около 0.25 начальник отдела участковых уполномоченных полиции по району Южное Чертаново и капитан полиции, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, на пересечении Варшавского шоссе и улицы Подольских курсантов сбил 68-летнего пешехода", - рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным правоохранительных органов, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте.

Свидетелями ДТП стали несколько человек. Один из очевидцев бросился в погоню за скрывшимся с места аварии водителем.

Задержан полицейский, насмерть сбивший пешехода

"Я не успел увидеть номер машины, но погнался за ней. Долго ехал, где-то три километра. Всячески сигналил, догонял. Водитель видел меня, я преграждал ему дорогу, но он шел на аварию. В итоге его все-таки задержали - полиция, ДПС. Он удирал по "встречке", чуть не сбил сотрудника правоохранительных органов, тот еле выпрыгнул из-под колес. В итоге, когда автомобиль остановили, за рулем оказался сотрудник полиции в форме", - рассказал телеканалу "Москва 24" очевидец события Дмитрий Ульянов.

Для розыска автомобиля сбившего пешехода полицейского объявили план "Перехват". Сотрудники ДПС остановили Mitsubishi Pajero в 1.00 на улице Дорожная.

"В автомобиле, помимо водителя, находились еще двое сотрудников правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка. Данные сотрудники будут уволены по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщил дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Москве Михаил Миськов.

В настоящее время полицейские направлены на медицинское освидетельствование. По факту ДТП проводится проверка. По ее результатам участники аварии будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности. Их руководителям тоже грозит ответственность - дисциплинарная.

Отметим, что на этой неделе на Волгоградском проспекте Ford насмерть сбил пешехода.

Авария произошла днем 7 декабря у станции метро "Текстильщики". Мужчина пытался перебежать оживленную трассу, несмотря на то, что рядом был подземный переход.

В октябре подмосковный полицейский в нетрезвом виде насмерть сбил мужчину в Коломне. Сотрудник подмосковной полиции в гражданской форме наехал на пешехода, управляя личным автомобилем.