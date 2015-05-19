Летний кинотеатр "Музеон" познакомит с шедеврами рекламы

Фото: M24.ru/ Юлия Накошная

20 мая в летнем кинотеатре "Музеон" откроется фестиваль видеорекламы. Он продлится до 8 июля. Зрителям представят альманахи самых ярких рекламных роликов мира.

В день открытия покажут ролики, ставшие призерами Международного фестиваля рекламы "Каннские львы 2014" – самого авторитетного форума рекламной индустрии.

Тема показа 17 июня – "Best of Fashion Films. Мода и Реклама". Посетители увидят ролик с участием балетмейстером Михаилом Барышниковым и работу рекламного режиссера Дэвида Лашапеля, а главный идеолог этого направления в России Мария Пуданп подробно расскажет о секретах жанра.

8 июля гостей познакомят с ретроспективой российской рекламы – от 1990-х и до наших дней. Возможно для кого-то станет откровением, что большие режиссеры Тимур Бекмамбетов, Лео Габриадзе и Юрий Грымов в 90-е сделали себя имя как рекламщики. Зрители смогут проследить, как поменялась реклама за эти годы.

Дата: 20 мая – 8 июля в 21:00 20 мая – 8 июля в 21:00 Место: Летний кинотеатр "Музеон" Цена: 350 рублей

