Компания Airbus готова помочь властям Индонезии в поисках пропавшего лайнера

Компания пропавшего малазийского лайнера готова помочь в его поисках

Компания Airbus - производитель пропавшего малазийского лайнера - готова помочь властям Индонезии в его поисках. Сейчас поисковая операция приостановлена из-за наступления ночи и плохих погодные условий. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

По данным компании Airbus, у судна "А320-200" не было никаких серьезных технических проблем. Самолет находился в эксплуатации с 2008 года и провел в воздухе 23 тысячи часов.

При этом вице-президент Индонезии заявил, что лайнер, скорее всего, потерпел крушение. Однако по-прежнему неизвестно, в каком районе мог упасть самолет.

Версий причин происшествия несколько: от падения в воду после столкновения с турбулентностью и попытки изменить курс, до нехватки топлива. Согласно расписанию, борт должен был прибыть в сингапурский аэропорт Чанги.

Напомним, воздушное судно компании AirAsia пропало с радаров диспетчеров во время перелета из индонезийского города Сурабай в Сингапур примерно в 14.17 по московскому времени. На борту находились 162 человека, еще 23 пассажира не успели пройти регистрацию.

Посольство России в Джакарте подтверждает, что россиян на борту не было. Индонезия официально возглавила операцию по поиску пропавшего лайнера. Он находился в воздушном пространстве этой страны. Осмотр самолета показал, что перед вылетом он был исправен.

Air Asia - самая крупная бюджетная авиакомпания в Азии, а также крупнейший эксплуатант самолетов семейства Airbus A320. Лайнеры этого перевозчика совершают местные и международные перелеты в 20 стран. Лайнеры Airbus A320 считаются надежными - эта модель эксплуатируется по всему миру, в том числе и в России.

