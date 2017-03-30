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30 марта 2017, 09:49

Общество

Ночь на четверг стала самой холодной с начала весны

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Ночь на 30 марта стала самой холодной с начала весны – местами температура опускалась до минус 6,3 градуса, что стало температурным минимумом, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологической службы, в Тушино температура опустилась до минус 7,8 градуса, в поселке Черусти – до минус 9,2 градуса, в Дмитрове и Клину – до 8,6 и 8,9 градуса мороза соответственно.

В течение дня в четверг будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. В утренние и вечерние часы на дорогах возможно образование гололедицы.

Днем воздух прогреется до 0–2 градусов тепла. К вечеру температура вновь начнет падать, а в ночь на пятницу ожидается до 6−8 градусов мороза.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, местами скорость порывов может достигать 12−17 метров в секунду.

Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Как ранее сообщили в Гидрометцентре России, температура воздуха в Москве к концу этой недели может вырасти до 12 градусов тепла.

Начиная с 1 апреля в Москве начнется потепление – ожидается до 8 градусов тепла. А в воскресенье, 2 апреля, температура составит уже плюс 12 градусов. Потепление продолжится и на следующей неделе. Ко вторнику синоптики обещают 15 градусов тепла.

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