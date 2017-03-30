Ночь на четверг стала самой холодной с начала весны

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Ночь на 30 марта стала самой холодной с начала весны – местами температура опускалась до минус 6,3 градуса, что стало температурным минимумом, сообщает Гидрометцентр России.
По данным метеорологической службы, в Тушино температура опустилась до минус 7,8 градуса, в поселке Черусти – до минус 9,2 градуса, в Дмитрове и Клину – до 8,6 и 8,9 градуса мороза соответственно.
В течение дня в четверг будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. В утренние и вечерние часы на дорогах возможно образование гололедицы.
Днем воздух прогреется до 0–2 градусов тепла. К вечеру температура вновь начнет падать, а в ночь на пятницу ожидается до 6−8 градусов мороза.
Северный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, местами скорость порывов может достигать 12−17 метров в секунду.
Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.
Начиная с 1 апреля в Москве начнется потепление – ожидается до 8 градусов тепла. А в воскресенье, 2 апреля, температура составит уже плюс 12 градусов. Потепление продолжится и на следующей неделе. Ко вторнику синоптики обещают 15 градусов тепла.