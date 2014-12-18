В четверг в столице пройдет небольшой снег

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В четверг, 18 декабря, в столице ожидается облачность, местами небольшой снег. Воздух прогреется до +1 градуса, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 742 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 93%. Местами также сохранятся гололедица и условия для образования сосулек.

В пятницу характер погоды не изменится - будет пасмурно, днем будет идти мокрый снег. Температура ночью и днем в Москве - от минус 2 до плюс 3. Ветер юго-западный, местами его порывы усилятся до 15 м/с.