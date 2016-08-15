В столице установлен суточный рекорд по осадкам

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Суточный рекорд по осадкам установлен в столице, сообщается на сайте Гидрометцентра.

На метеостанции, расположенной на ВДНХ, отмечено 48 миллиметров – новый исторический рекорд для середины августа, предыдущий (25,2 миллиметра) был установлен в 1887 году.

Месячная норма осадков для Москвы составляет 77 миллиметров, 58 их которых было зарегистрировано на Балчуге. Из-за обильных осадков в "Мосводосток" поступило более 140 заявок о подтоплениях. Для предупреждения скоплений воды на проезжей части дежурят 398 бригад: это более 1,2 тысячи человек и 290 единиц спецтехники.

В Гидрометцентре отметили, что циклон, принесший ливни, отходит на север и сливается с атлантическим циклоном, поэтому 16 августа сильные дожди оставят город, а, начиная с 18 августа, температура будет повышаться.

Из-за погоды МЧС объявило экстренное предупреждение: воздух прогреется максимум до +16 градусов, местами возможна гроза и даже град.