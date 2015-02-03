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Москва 24

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Общество

03 февраля 2015, 21:01

Коммунальщики переведены на круглосуточный режим работы из-за снегопада

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Коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы из-за снегопада

Коммунальные службы города перешли на круглосуточный режим работы. Это связано с тем, что до конца дня в столице может выпасть до восьми сантиметров снега, что составит четверть месячной нормы, сообщает телеканал "Москва 24".

Уже с утра коммунальщики прометают улицы и поливают дороги противогололедными реагентами. При этом сильный снегопад в Москве продлится до ночи вторника.

"В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности по метеоусловиям. Это значит, что пройдет целый комплекс неблагоприятных погодных явлений, таких как снегопад от умеренного до сильного плюс гололедица на дорогах. Наиболее интенсивные осадки в Москве и на востоке и юго-востоке области ожидаются с 14 до 18 часов, но сам снегопад будет продолжаться практически до 22.00-00.00", - сообщил начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Москва в цифрах": Борцы со снегом

Ранее M24.ru сообщало, что около 14 тысяч единиц спецтехники. Поскольку погодные условия в Москве будут способствовать образованию наледи, под особый контроль будет взята очистка кровель зданий.

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Также коммунальные службы в усиленном режиме будут очищать от снега пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, подходы к станциям метро и объектам социальной сферы.

Предполагается, что в четверг похолодание продолжится до минус пяти градусов. Снегопады прекратятся только в пятницу с приходом антициклона.

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