График движения поездов на Тверском направлении меняется из-за ремонта

Фото: ИТАР-ТАСС

Расписание движения электричек на Тверском направлении Октябрьской железной дороги изменится в связи с ремонтом железнодорожных путей, часть электричек будет отменена, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Подмосковья.

"В связи с предоставлением "окон", для осуществления технических работ на участке Москва – Окуловка 28, 29 30 января и 4, 5, 6, 7 февраля 2014 года изменяется организация движения некоторых поездов пригородного сообщения Тверского направления", - говорится в сообщении.

В частности, переносится время движения четырех поездов отправлением из Москвы и двух - из Крюково. Также изменится график движения четырех поездов на Москву. Восемь электричек будут отменены.

Подробную информацию об изменении расписания и об отмене поездов можно узнать на информационных стендах на станциях и вокзалах, в пригородных электропоездах, а также в сети интернет.