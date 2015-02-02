Поезда без тамбуров запустят по МКЖД

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По Малому кольцу Московской железной дороги будут ходить поезда без тамбуров. Об этом журналистам сообщил гендиректор Центральной ППК Михаил Хромов.

По его словам, это поезда без тамбуров, но с дверным соединением между вагонами, передает Агентство "Москва". Их запускают, чтобы на остановках как можно больше пассажиров зашло и вышло в вагон.

При этом начальник столичного метро Дмитрий Пегов подчеркнул, что такого сквозного прохода, как в поезде, запущенном на "серой" ветке метро, не будет, так как технически это невозможно.

"Москва в цифрах": В конце 2015 года откроют движение на МК МЖД

Отметим, 2 февраля Московский метрополитен заключил Центральной ППК контракт на организацию перевозок по МКЖД.

Согласно контракту, компания будет перевозить по Малому кольцу Московской железной дороги не менее 250 миллионов пассажиров в год с интервалом 5 минут в час пик. В сутки по МК МЖД будут курсировать 100 пар электричек. ЦППК должна будет обеспечить подготовку пассажирской инфраструктуры к началу движения. После ввода в эксплуатацию кольца ЦППК в течение 15 лет обязана осуществлять перевозки, продажу билетов, контролировать оплату проезда, обеспечивать содержание и обслуживание электричек.

Движение по Малому кольцу планируют запустить в 2016 году. Основные строительные работы завершат в течение 2015 года.

Проект реконструкции МКЖД предполагает строительство 31 станции и транспортно-пересадочного узла, включая 22 ТПУ, обеспечивающих пересадку с радиальных линий метро, а также с действующих линий железной дороги.

Планируется, что дополнительным транспортно-пересадочным контуром ежегодно будут пользоваться более 250 миллионов пассажиров.