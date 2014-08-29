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Город

29 августа 2014, 19:02

В столице могут появиться зоны с платным въездом - Ликсутов

парковки дороги транспорт Максим Ликcутов платные зоны

Фото: m24.ru

В столице могут появиться зоны с платным въездом, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на Конференции международного экспертного совета по транспортным вопросам.

"Одним из вариантов, который успешно зарекомендовал себя, является платный въезд. Это экспертное мнение, мы его обязательно изучим, посмотрим все минусы и плюсы. Говорить о том, что по этому поводу приняты какие-то решения, пока рано", - пояснил Максим Ликсутов.

Он также отметил, что опыт азиатских городов, которые по своей структуре очень схожи с Москвой с точки зрения количества рабочих мест и жилья, очень важен для столичных властей. Ликсутов добавил, что многие проекты, в частности, по строительству эстакад уже реализуются.

"Недавно начавшееся строительство Центральной кольцевой автодороги - это некий пример того, что не обязательно весь трафик пропускать через Москву. Если бы была достаточная инфраструктура объезда, то не нужно было иметь транзитный трафик в Москве", - отметил заммэра.

Также Максим Ликсутов заявил, что введение платных парковок существенно разгрузило столичные улицы. И, по его словам, столичные власти не планируют останавливаться на достигнутом.

"Расширение платной парковки будет происходить в городе там, где проблема наиболее велика. Что касается жилых районов, то платная парковка там не всегда нужна. И, конечно, мы будем рассматривать каждую улицу отдельно и спрашивать максимальное количество людей, нужна нам парковка или нет", - пояснил Максим Ликсутов.

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