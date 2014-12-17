Подземные парковки нужно размещать под улицами и дворами - Кузнецов

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Подземные парковки нужно размещать под улицами и дворами, а не под зданиями. Это позволит сэкономить до 30% стоимости проектов, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, соответствующие нормы размещения парковок уже разрабатываются, пишет Агентство "Москва".

"Конкретно под зданием строить парковку вообще неэффективно. Это даже не вопрос панельного или не панельного здания. Просто в среднем получается в два раза меньше машино-мест, чем под открытым пространством. Если приходится закапывать парковки, то лучше их закапывать под улицы или под дворовые пространства, но не под само здание. В перспективе это позволяет делать парковки не глубже, чем один уровень, что уже важно, потому что второй и третий уровни идут уже с таким увеличением стоимости, что люди получают конечный продукт по более высокой цене, это же все сказывается на стоимости квадратного метра.

Поэтому сейчас разрабатываются новые нормы устройства паркинга. Мы будем продвигать концепцию, которая подразумевает размещение паркинга только в пределах улично-дорожной сети, либо под улично-дорожной сетью, под площадями, бульварами, территориями общего пользования. Это экономически намного удобнее, экономия, по нашим оценкам, до 30% стоимости", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что организацию парковок под общественными пространствами могут затруднить вопросы собственности.

"Там есть вопросы имущественные, но их, конечно, проще решить, чем вопросы экономии средств", - заявил Кузнецов. Он также отметил, что в новых проектах, в частности, в Коммунарке, парковки уже спроектированы с учетом этих условий.