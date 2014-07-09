Более 20 тысяч горожан подписались на SMS-оповещения об эвакуации авто

На SMS-оповещения об эвакуации авто подписались более 20 тысяч человек

На SMS-оповещения об эвакуации автомобилей подписались уже более 20 тысяч горожан, сообщили на пресс-конференции в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Сервис, напомним, был запущен в июне.

Получение SMS не может "оградить" машину от эвакуации. "Мы не планируем делать SMS-сервис, предупреждающий об эвакуации. Получение SMS не означает, что вашу машину не эвакуируют. Просто, получив сообщение, водитель знает, что машина не "потерялась", а эвакуирована. Кроме того, он знает, на какую штрафстоянку ее повезли", - рассказала пресс-секретарь АМПП Ксения Бродуленко.

Сервис позволяет владельцу машины оперативно узнать о том, что его автомобиль не угнан, а эвакуирован. Кроме того, упрощается процедура возвращения машины: собственник получает адрес спецстоянки, на которую направлено транспортное средство, а также адрес места выдачи разрешения на получения авто (если его необходимо получить не на спецстоянке).

Разрешение на выдачу авто можно получить на трех спецстоянках ГКУ "АМПП" из семи: улица Дубовая Роща, платформа "Останкино" (СВАО), улица Шеногина, владение 3 (СЗАО), проезд Энтузиастов, владение 7 (ВАО). На остальных четырех этого сделать нельзя: за разрешением придется ехать в офис МАДИ.

Разрешение на выдачу авто можно получить на трех спецстоянках ГКУ "АМПП" из семи: улица Дубовая Роща, платформа "Останкино" (СВАО), улица Шеногина, владение 3 (СЗАО), проезд Энтузиастов, владение 7 (ВАО). На остальных четырех этого сделать нельзя: за разрешением придется ехать в офис МАДИ.



Подписаться на SMS-уведомления можно, отправив сообщение с текстом "ЭВП <госномер ТС>" на номер 7377. Также можно оформить подписку в личном кабинете на сайте pgu.mos.ru и в мобильном приложении "Парковки Москвы" через профиль "Транспорт".

"Москва в цифрах": Как получать SMS-оповещения об эвакуации авто

Напомним, что в феврале был запущен также сервис SMS-оповещений о штрафах ГИБДД. При этом вместе с уведомлением о новом штрафе нарушителю приходит и инструкция по его оплате. Чтобы подписаться на услугу, нужно отправить на номер 7377 сообщение "СТС штраф СерияНомерСТС" или "ВУ штраф СерияВУ НомерВУ". Также возможна подписка через московский портал госуслуг.

Кроме того, как ранее сообщал M24.ru, в начале июля московские власти запустили SMS-сервис для общения водителей на дороге. теперь обмениваться сообщениями автомобилисты могут не только через мобильное приложение "Транспорт Москвы", но и с помощью SMS. Для этого нужно набрать комбинацию "смс авто госномер", а потом ввести текст сообщения и отправить его на номер 7377. Сервис позволяет водителям предупреждать друг друга об эвакуации, просить разблокировать свой автомобиль на парковке, оставлять сообщения о царапинах.