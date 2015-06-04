Парковки в столице будут бесплатными 12 и 14 июня

Парковка в столице 12 и 14 июня будет бесплатной

Парковка в Москве 12 и 14 июня будет бесплатной. В то же время в субботу, 13 июня, за стоянку в соответствующих зонах придется платить, сообщил журналистам глава ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк.

"12 июня парковка в Москве будет бесплатной, так же как 14 июня, однако прошу обратить внимание, что 13 числа парковка будет платной", – цитирует Гривняка корреспондент M24.ru.

Напомним, парковка в этом году была бесплатной в новогодние каникулы, 22 и 23 февраля, а также 8 и 9 марта. Проект бесплатной парковки по праздникам и выходным в платной зоне московские власти запустили в мае 2014 года. В декабре было принято решение продлить его и на 2015 год.

Плата за парковку в пределах Бульварного кольца была введена 1 июня 2013 года . С 25 декабря того же года зона платной парковки расширилась до Садового кольца. Тогда в центре столицы появилось около 17 тысяч дополнительных машино-мест.

Что изменилось с введением платной парковки

В конце прошлого года в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц.

Час стоянки внутри Бульварного кольца обходится водителям в 80 рублей, в зоне между Бульварным и Садовым кольцами – 60 рублей. В пределах от внешней границы Садового кольца до ТТК стоимость часа парковки составляет 40 рублей. Штраф за неоплаченную парковку составляет 2,5 тысячи рублей.

Сейчас в зоне платной парковки с 20.00 до 8 утра могут бесплатно парковаться только местные жители с резидентным разрешением. Для круглосуточной парковки в своем районе водители должны оплатить годовой абонемент стоимостью 3 тысячи рублей.

Как можно оплатить парковку:

отправить SMS на номер 7757;

через сайт/мобильное приложение "Парковки Москвы";

через паркомат;

с помощью электронного кошелька VisaQiwiWallet.

О том, как планируют совершенствовать систему платных парковок в столице, читайте здесь.