Столица заработала на платных парковках 1,5 миллиарда рублей

Москва заработала на платных парковках 1,5 миллиарда рублей

С ноября 2012 года городской бюджет получил от автовладельцев около 1,5 миллиарда рублей. Это стало результатом работы системы платных парковок, сообщает телеканал "Москва 24".

"С 1 ноября 2012 года собрано порядка 1,5 миллиарда рублей. Все эти средства были собраны со всей платной парковки и распределены по районам в соотношении, сколько средств было собрано в районе – столько туда и возвращается", - рассказала пресс-секретарь ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Ксения Бродуленко.

"На средства, получаемые от платной парковки в Центральном округе, в районе Замоскворечье произведено комплексное благоустройство 54 дворов, выполнен капитальный ремонт в 35 жилых строениях", - отметил глава управы района Сергей Иванов.

Работы по благоустройство на 150 миллионов рублей только в этом районе оплатили те, кто не забывал оплачивать парковку. Сейчас в столице тратят деньги из паркоматов за прошлый год. В планах на следующий на эти средства благоустроить в два раза больше объектов. Решение, что делать на эти деньги – подлатать кровлю, обустроить во дворе спортивную площадку или построить велопарковку, - принимают сами жители.

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Кроме того, средняя скорость автомобильного потока в городе увеличилась на 9%, а количество мелких аварий существенно сократилось. Это стало результатом работы системы платных парковок.

"Количество мелких транспортных происшествий также сократилось более чем на 3,5 тысячи за прошедшие 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил заместитель начальника отдела дорожного надзора управления столичного главка ГИБДД Андрей Белозеров.

Напомним, с 1 августа зона платной парковки расширилась на 153 улицы между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом, к 25 декабря она может охватить практически все улицы внутри ТТК, где предварительно разметят 25 тысяч машино-мест. Час стоянки внутри Бульварного кольца и в "Сити" обходится автомобилистам в 80 рублей, между Бульварным и Садовым кольцами - в 60 рублей, за Садовым - в 40 рублей.

Первые платные парковки появились в рамках эксперимента на 21 улице в центре столицы 1 ноября 2012 года. С 1 июня 2013 года проект был распространен в пределах всего Бульварного кольца. С 5 декабря зона платной парковки распространилась на районы Якиманка и Замоскворечье, а с 25 декабря 2013 года москвичи начали платить за стоянку и на других участках между Бульварным и Садовым кольцами.

Отметим, что час стоянки внутри Бульварного кольца стоит 80 рублей, а в зоне между Бульварным и Садовым кольцами - 60 рублей. При этом месячный абонемент внутри Бульварного кольца стоит 16 тысяч рублей, а в остальных районах - 12 тысяч рублей. Местные жители могут парковаться в зоне проекта бесплатно с 20.00 до 8.00 при наличии разрешения.

Оплатить стоянку можно несколькими способами: для оплаты с помощью SMS надо отправить сообщение на короткий номер 7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количество часов. При этом можно использовать только кириллицу, латинский алфавит система не распознает.

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Кроме того, можно воспользоваться паркоматами. Они принимают банковские и скретч-карты номиналом 500 и 1000 рублей, которые можно купить в салонах связи, киосках "Роспечати" и отделениях "Почты России". Также оплатить парковку можно наличными через терминал QIWI и с помощью электронного кошелька VisaQiwiWallet. Но самый популярный у москвичей способ - мобильное приложение "Парковки Москвы".

В скором времени оплачивать парковку можно будет и с помощью ГЛОНАСС. Для этого автомобилист через специальный датчик будет передавать информацию о времени и месте стоянки в систему платной стоянки, и со счета абонента будут списываться деньги за парковку.