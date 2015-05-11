Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая 2015, 11:38

Город

В МУЗЕОНе проведут бесплатные занятия йогой

Фото: ТАСС

В парке МУЗЕОН 14 мая откроется сезон бесплатных занятий йогой на свежем воздухе, сообщает пресс-служба организации на своей официальной странице в Facebook.

"14 мая в 11:00 приглашаем всех на пробный утренний урок на обновленной деревянной террасе Крымской набережной. Коврики и пледы мы выдадим на месте", - говорится в сообщении.

Напомним, что 16 мая в рамках акции "Ночь в музее" парк искусств "Музеон" превратится в театр под открытым небом. Однако этот театр не будет похож на привычный: там не окажется сцены.

Вход на мероприятие бесплатный, но для посещения необходима предварительная регистрация. На спектакль будут допущены зрители старше 16 лет.

парки йога Парк искусств МУЗЕОН

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика