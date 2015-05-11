В МУЗЕОНе проведут бесплатные занятия йогой

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В парке МУЗЕОН 14 мая откроется сезон бесплатных занятий йогой на свежем воздухе, сообщает пресс-служба организации на своей официальной странице в Facebook.

"14 мая в 11:00 приглашаем всех на пробный утренний урок на обновленной деревянной террасе Крымской набережной. Коврики и пледы мы выдадим на месте", - говорится в сообщении.

Напомним, что 16 мая в рамках акции "Ночь в музее" парк искусств "Музеон" превратится в театр под открытым небом. Однако этот театр не будет похож на привычный: там не окажется сцены.

Вход на мероприятие бесплатный, но для посещения необходима предварительная регистрация. На спектакль будут допущены зрители старше 16 лет.