Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

03 июля 2014, 14:35

Реконструкцию Черкизовского пруда завершат в августе

парки реконструкция Черкизовский пруд озеленение города строительство и реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС

Работы по реконструкции Черкизовского пруда завершатся уже в августе 2014 года, сообщила в четверг пресс-служба департамента строительства Москвы.

В настоящее время департамент строительства уже приступил к завершающей стадии работ по реконструкции пруда, сейчас уже тестируется работа фонтана и повышается до необходимых отметок уровень воды.

В ходе реконструкции по берегам пруда проложили дорожки из брусчатки, дно пруда очистили от ила, были установлены водоочистные сооружения и фонтан, а также построены площадки и лестницы, спускающиеся к воде, две лодочные пристани и пешеходный мост через пруд. Также на территории, примыкающей к пруду, были посажены 50 деревьев, 120 квадратных метров цветников и почти 20 тысяч квадратных метров газонов. Общая площадь благоустройства составила 2,65 гектара.

Черкизовский пруд расположен на территории Восточного административного округа города Москвы. Его длина составляет 984 метра, средняя ширина 60 метров, максимальная глубина порядка 2 метров. Пруд образован в пойме старого русла реки Сосенка, убранной в коллектор в связи с застройкой района.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать