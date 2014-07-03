Реконструкцию Черкизовского пруда завершат в августе

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Работы по реконструкции Черкизовского пруда завершатся уже в августе 2014 года, сообщила в четверг пресс-служба департамента строительства Москвы.

В настоящее время департамент строительства уже приступил к завершающей стадии работ по реконструкции пруда, сейчас уже тестируется работа фонтана и повышается до необходимых отметок уровень воды.

В ходе реконструкции по берегам пруда проложили дорожки из брусчатки, дно пруда очистили от ила, были установлены водоочистные сооружения и фонтан, а также построены площадки и лестницы, спускающиеся к воде, две лодочные пристани и пешеходный мост через пруд. Также на территории, примыкающей к пруду, были посажены 50 деревьев, 120 квадратных метров цветников и почти 20 тысяч квадратных метров газонов. Общая площадь благоустройства составила 2,65 гектара.

Черкизовский пруд расположен на территории Восточного административного округа города Москвы. Его длина составляет 984 метра, средняя ширина 60 метров, максимальная глубина порядка 2 метров. Пруд образован в пойме старого русла реки Сосенка, убранной в коллектор в связи с застройкой района.