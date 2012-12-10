К 2014 году будет решена судьба более 2 тысяч столичных памятников

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Глава департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский сообщил, что судьба более 2,6 тысяч памятников истории и культуры столицы будет решена в течение 2013 года.

Всего в городе 1762 выявленных памятника и 925 заявленных на этот статус, причем участь некоторых не решена с 1981-1982 годов, пишет РИА Новости.

В 2012 году власти Москвы планируют завершить историко-культурную экспертизу по всем объектам. По словам Кибовского, была разработана специальная методика, помогающая выявить показатели оценки исторической и культурной значимости объектов.

Кроме того, в 2013 году столичное правительство выделит 150 миллионов рублей различным церковным организациям на ремонт и реставрацию объектов культурно-религиозного значения.