Психолог Сальникова призвала устраивать "пятницы нытья" на работе

Зумеры способны прожить дольше миллениалов из-за нежелания стрессовать на работе, уверены психологи. Как новая культура влияет на ментальное здоровье и за счет чего можно снизить напряжение во время трудовой деятельности, расскажет Москва 24.
"Не готовы жертвовать собой"
Зумеры чаще миллениалов выбирают комфортную атмосферу на работе, а не высокую зарплату, выяснили социологи. Психолог Дарья Яушева в беседе с изданием "Абзац" объяснила, что представители поколения Z ценят баланс, независимость и свободу. В итоге они способны прожить дольше, так как не готовы жертвовать личной жизнью ради карьеры, четко разделяют работу и семью и много времени уделяют отдыху, что снижает уровень хронического стресса.
"Безусловно, такой подход менее выгоден работодателю, чем миллениальская готовность терпеть лишения ради карьерного роста, но он сохраняет баланс у зумеров. Кроме того, они осознанно относятся к здоровью, много читают и ходят по врачам, обращаются за терапией", – сказала Яушева.
В то же время психолог указала на факторы, негативно влияющие на здоровье поколения Z.
"То, что они постоянно используют гаджеты, приводит к цифровому выгоранию, нарушению сна, повышенному уровню кортизола из-за скроллинга ленты. Некоторые зумеры склонны к употреблению фастфуда, малоподвижному образу жизни, что может негативно сказываться на здоровье", – подчеркнула Яушева.
Ранее психолог Екатерина Трофимова в беседе с Москвой 24 отметила, что зумеры отказываются от накоплений и тратят деньги на сиюминутные удовольствия. По ее словам, кризисы и потрясения подорвали у них веру в стабильное будущее: многим кажется, что сбережения могут в любой момент обесцениться, а реальность существует лишь "здесь и сейчас".
Эксперт также отметила, что на сегодняшний день качество жизни – главная ценность зумеров. В отличие от старшего поколения, для которого на первом месте была работа, они ставят во главу угла комфорт, удовольствие и свободу.
"Все индивидуально"
Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала Москве 24, что отношение молодежи к карьере во многом определяется рядом факторов.
"Дело не только в зумерах, но и в том, что разные поколения формируют свои нормы и стандарты в работе. У старших, выросших в определенной культуре и исторической реальности, было принято много трудиться, допоздна задерживаться. Считалось, что, если у человека высокая зарплата, он должен практически жить на работе, нести всю ответственность, а уходить вовремя стыдно", – пояснила она.
Зумеры же росли в более мягкие времена, и деньги у них не ассоциируются с тяжелым трудом, подчеркнула эксперт.
"Молодые люди видели разные варианты, как можно заработать (в том числе на примере родителей), и часто говорят: "Я так не хочу", обращая внимание на блогеров. Все это формирует новое мышление: деньги – это труд, но не такой тяжелый, не занимающий всю жизнь", – добавила психолог.
Также у многих представителей старшего поколения есть мнение, что работа и профессия даны один раз на всю жизнь. Однако зумеры, которые выросли в быстро меняющиеся времена, заточены на то, что нужно быть многофункциональным, рассказала Сальникова.
Для снятия стресса на работе эксперт рекомендовала делать специальные упражнения. В этом плане есть два подхода, первый из которых индивидуальный.
"Стандартные способы, которые все знают: подышать, походить, погулять, дать физическую нагрузку. Важно заниматься профилактикой стресса – менять отношение к вещам. Например, на улице дождь, один радуется, а другой думает: "Скукотища, настроения нет". Дело не в осадках, а в том, как люди относятся к этому фактору. Чтобы в жизни что-то изменилось, нужно поменять свои действия, а для этого – научиться думать по-другому. Этот шаг сложный, но правильный", – отметила психолог.
При этом коллективный вариант снятия стресса, по ее словам, более эффективен. Когда сотрудники в нервозном состоянии, но стараются не высказываться, нервная система не выдерживает, после чего случаются глобальные фатальные ошибки и конфликты. Поэтому важно иногда "пострессовать вместе", пояснила Сальникова.
По ее словам, у некоторых компаний есть практика – раз в две недели проводить "пятницу нытья". Сотрудники собираются после обеда и два часа рассказывают, в чем испытывают трудности. Это не решает проблем, но позволяет выпустить эмоции, чтобы они не доходили до пика.
"Многое зависит и от руководителя. Когда он честно говорит: "Да, сейчас ситуация в компании плохая, я тоже нервничаю" – стирается вертикальная граница, коллективу становится легче. Кризисные моменты лучше проживаются в командах, где есть эмоциональное понимание и нет враждебности", – добавила психолог.
При этом врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий Новоселов в беседе с Москвой 24 не стал увязывать возраст с уровнем стресса: по его словам, все зависит от индивидуальных особенностей человека. В целом же статистика указывает на то, что продолжительность жизни на планете постепенно растет.
"Причин много: снижение детской и младенческой смертности, развитие медицины (вакцины, антибиотики, понимание вирусов), умение справляться с возрастзависимыми заболеваниями (инсульты, инфаркты, диабет второго типа, онкология), изменение питания (более сбалансированное, умеренное, разнообразное)", – пояснил он.
Согласно приведенным экспертом данным, в Советском Союзе ожидаемая продолжительность жизни в 1985 году составляла 63 года для мужчин и 73 для женщин. Сейчас – 68 и 78 соответственно, а в среднем – около 74 лет.
"Показатели отличаются в зависимости от региона. Например, в Москве и Санкт-Петербурге продолжительность жизни выше из-за более высокой доступности здравоохранения, экономических показателей, социальной, спортивной инфраструктуры. При этом в России в целом сейчас делают ставку на активное здоровое долголетие, а в 2026 году появилась новая специальность – врач по медицине здорового долголетия", – подчеркнул специалист.
По его словам, человек постоянно подстраивается по различные условия, в том числе, если они связаны со стрессом. Если тревога носит тяжелый и длительный характер, это ухудшает здоровье человека, а вот мягкий стресс (положительные эмоции) помогает адаптироваться к внешним факторам и оказывает положительное влияние, заключил Новоселов.