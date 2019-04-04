Брифинг Жана-Мишеля Кусто по вопросам "китовой тюрьмы" прошел в Москве

В министерстве природных ресурсов прошел пресс-брифинг с французским океанологом Жаном-Мишелем Кусто по поводу ситуации с косатками в "китовой тюрьме" в Приморье.

Известный океанограф и его команда получили официальное приглашение от Минприроды. Французские специалисты войдут в состав экспертной группы, занимающейся спасением и реабилитацией морских млекопитающих.

Около сотни косаток и белух, которых хотели продать в океанариумы, содержатся в бухте Средняя под Находкой с октября прошлого года. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой".

Ученые и зоозащитники заявили о необходимости вернуть косаток в бухты Охотского моря, откуда и были выловлены животные.