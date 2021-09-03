В Мосгордуме прокомментировали продажу воздуха с Патриарших прудов

В Москве начали продавать в бутылках воздух с Патриарших прудов. Жители столицы восприняли новый бизнес по-разному: одни возмущаются такой наглости стартаперов, другие смеются над их изобретательностью. Разбираемся, законно ли продавать столичный воздух.



Фото: facebook.com/InterestingMoscow/Юра Арбаев

"Открой и наслаждайся"

В районе Патриарших прудов появилась небольшая торговая точка с вывеской "Воздух Патриков". За стойкой одинокий продавец и пустые бутылки, в которых якобы собран воздух одного из самых элитных районов Москвы. За пол-литровую тару с ароматом Патриарших прудов бизнесмены просят 100 рублей.

В интернете уже начались активные обсуждения этого проекта. "Продавец зачетный, цены доступные", "Вот это капитализм, ребята", – шутят пользователи. Одни считают, что это сделано в целях рекламой кампании, о которой будет известно позже, другие принимают за креативный перформанс творческой группы.

Сама идея торговать воздухом не нова. Например, на сайтах объявлений можно найти такой "товар" из разных городов России. В специальных консервных банках с изображением местности продают воздух якобы из Крыма, Алтая, Сочи, Домбая. Из Москвы торгуют воздухом Красной площади, Парка Горького, Арбата, ВДНХ и метро.

На этикетке таких банок указано, что внутри "находится не только воздух города, но также и приятные эмоции и воспоминания". На экземплярах даже размещен логотип правообладателя, штрихкод и знак добровольной сертификации. При этом на крышке написано: "Открой и наслаждайся".



Фото: facebook.com/InterestingMoscow/Юра Арбаев

Мошенники или бизнесмены?

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов считает, что продажа воздуха с Патриарших прудов – фейковая акция. "Это мошенники или просто красивые авантюристы, смеющиеся над людьми, которые идут, смотрят и думают о том, что им воздуха не хватает", – сообщил парламентарий в интервью Москве 24.

По мнению Герасимова, вряд ли такой товар кто-то будет покупать, хотя желающие все же могут найтись.





Евгений Герасимов депутат Мосгордумы Мало ли дураков... Посмотрите на тех, кто это купит. Думаю, что это фейк, на который люди хотят – ведутся, не хотят – не ведутся. Со времен Ильфа и Петрова что только не продавали!

В свою очередь, юрист Андрей Некрасов сообщил Москве 24, что продажа воздуха – довольно странная история, но здесь нет нарушения закона.

"Если кто-то хочет купить такой воздух, в этом нет ничего незаконного. Другое дело, как доказать, что воздух именно из конкретного места. Но если людям это просто интересно и они хотят его приобрести, то почему нет", – пояснил он.

По словам Некрасова, теоретически можно попробовать доказать, что воздух собран в другом месте, но сделать это будет практически невозможно. В крайнем случае может быть возбуждено дело по статье о мошенничестве. Но если у организаторов все документы оформлены правильно, то проблем не возникнет, воздух можно легально продавать, подытожил юрист.