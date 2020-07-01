Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С наступлением нового месяца жителей России ждут изменения. С 1 июля будет проведена индексация тарифов ЖКХ, которая позже станет ежегодной. Кроме того, москвичам начнут планово отключать горячую воду. С другой стороны, в новом месяце пенсионеры-опекуны получат надбавку к пенсии, а также по всей России официально стартует курортный сезон. Рассказываем подробности об этих и других изменениях, которые ждут россиян с 1 июля.

Индексация тарифов ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 1 июля в России вырастут цены на тарифы ЖКХ. Отмечается, что величина индексации тарифов будет зависеть от потребностей конкретных регионов. В Москве, например, электричество (для тех, у кого дома есть электроплита) подорожает на 4,7%, холодная вода и канализация – на 4,5%, другие услуги – на 3-4%.

Как ранее сообщали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), в дальнейшем индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет производиться один раз за год. Изменение цен обусловлено темпами инфляции, которым необходимо соответствовать. А также ремонтом труб, котельных и инфраструктуры.

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в Москве с 1 июля

Защита от коллекторов

В новом месяце изменится и кое-что в режиме работы коллекторов. Теперь все кредитные организации, имеющие статус юридических лиц, должны будут фиксировать сведения о привлечении к работе с должниками коллекторов в Едином федеральном реестре. Им дается срок 30 дней.

Ранее в Госдуме поддержали инициативу вести коллекторами запись всех разговоров с должниками. По словам члена комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Фарита Ганиева, это может помочь избежать неправомерных действий со стороны сборщиков долгов.

Умные счетчики

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 июля в многоквартирных домах начнет вводиться интеллектуальная система учета электроэнергии. "Умные" счетчики будут устанавливать по мере выхода из строя старых. Также современная система должна быть установлена во всех новостройках, вводящихся в эксплуатацию с 1 января 2021 года.

Новые приборы будут автоматически передавать данные о расходах в соответствующие инстанции. При этом все затраты лягут на поставщиков, а не на потребителей. Соответствующий закон, разработанный Минэнерго, еще в 2018 году подписал Владимир Путин.

Открытие всех курортов

Приятная новость для жителей России. Ограничительные меры, введенные по всей стране из-за эпидемии коронавируса, продолжат постепенно снимать по всей стране. С 1 июля наконец полноценно открывается и туристический сезон.

Отдыхающих смогут принять 67 регионов России. При этом на одном из самых популярных курортов страны, в Краснодарском крае, россиян уже принимают свободно: без справок и обязательной обсервации. Однако некоторые привычные пляжные развлечения пока останутся недоступными. Никто не отменял и масочный режим.

Туристический сезон откроется с 1 июля в 67 регионах России

Надбавка к пенсиям опекунов

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

С 1 июля пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, станут индексировать выплаты. Соответствующий законопроект Госдума подписала в марте. Отмечается, что индексация будет ежегодной.

До этого такие пенсионеры относились к категории работающих и получали вознаграждение в размере порядка трех-четырех тысяч рублей. Поэтому индексация их пенсий ранее не производилась.

Соцподдержка для людей с ограниченными возможностями

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 1 июля вступает в силу закон об упрощении получения мер соцподдержки и госуслуг для людей с ограниченными возможностями, в том числе права на бесплатную парковку.

Таким образом, людям с ограниченными возможностями, обращаясь за соцподдержкой, не придется каждый раз подтверждать свой статус. Решения по поводу льгот и получения бесплатных парковочных мест для инвалидов будут приниматься на основании сведений, которые были получены из электронного федерального реестра.

Пора в кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В июле готовятся к открытию после эпидемии и российские кинотеатры. Посмотреть новинки проката можно будет уже с 15 июля – об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Однако кинозалам придется несколько изменить режим работы и правила посещения. Прежде всего, это коснется рассадки – она будет организована с учетом необходимой социальной дистанции. Кроме того, и зрители, и работники заведений будут соблюдать обязательный дресс-код – вход только в маске и перчатках.

Российские кинотеатры готовятся к открытию

Режим самозанятых

С 1 июля налоговый режим для самозанятых граждан может быть введен во всех регионах России. Об этом сообщил Владимир Путин во время прямого обращения к россиянам 23 июня. Соответствующий законопроект Госдума подготовила еще в марте.

"Напомню, что режим для самозанятых вводился у нас в отдельных субъектах Федерации в порядке эксперимента. И этот эксперимент, как мы видим, успешный. Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых", – объявил глава государства.

Кроме того, президент предложил дать право получать статус самозанятых не в 18, а в 16 лет. Отмечается, что такие граждане смогут получить дополнительные налоговые льготы. Среди них – определение налогового капитала в размере одного МРОТ. Таким образом, мера послужит развитию бизнеса.

Июльские детские выплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В июле россияне вновь получат выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Об этом также сообщил президент в ходе прямого обращения. Кстати, семьям, которые уже получили деньги в июне, не придется заново заполнять заявку и вносить необходимые данные – выплата будет проведена автоматически.

"Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет. А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно – дистанционно или через подразделения Пенсионного фонда – и получить выплату без задержек, как и все в июне", – отметил Владимир Путин.

Отключение горячей воды

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сроки ежегодной профилактики из-за коронавируса сдвинулись. Таким образом, в столице начнут отключать горячую воду с 1 июля.

График отключения горячей воды в Москве традиционно размещают на сайте МОЭК и на портале mos.ru. Для того чтобы узнать расписание конкретно по своему дому, необходимо ввести в поисковую строку свой адрес.