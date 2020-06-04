В ГД поддержали идею обязать коллекторов записывать разговоры с должниками

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Фарит Ганиев в беседе с Москвой 24 поддержал законопроект, обязывающий коллекторов записывать все телефонные разговоры с должниками. По его мнению, это может помочь избежать неправомерных действий со стороны сборщиков долгов.

"Ведь есть разные коллекторы. Есть которые на дверях квартир пишут оскорбления, по ночам могут позвонить, родственникам позвонить", – считает депутат.

Ганиев отметил, что сейчас практически все разговоры по телефону ведутся под запись и люди это воспринимают абсолютно нормально.

"Банки ведь тоже все разговоры записывают. Тот же "Аэрофлот", когда покупаешь билет, там тоже записывают, при звонке в дежурную часть полиции. Мы везде звоним, все это записывают, и мы к этому относимся спокойно", – отметил он.

Ранее стало известно, что коллекторов в России могут обязать записывать все переговоры с должниками. Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

В ведомстве пояснили, что запись необходимо будет применять во всех случаях взаимодействия с должниками. В частности, коллекторов могут обязать обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений.

В целях безопасности коллекторам предлагают присвоить индивидуальные номера вместо имени. Специалисты считают, что такой способ позволит в том числе минимизировать риск утечки личных данных взыскателей долгов.