Частные перевозчики в столице будут работать по городским тарифам

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Все частные перевозчики будут подключены к общегородской билетной системе. Общегородские тарифы на проезд в общественном транспорте начнут действовать для частных перевозчиков в рамках реформы транспортного обслуживания жителей, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Власти меняют условия найма частных компаний: перевозчики будут получать не маршрут, а право его обслуживания, и их основной задачей будет качественное обслуживание пассажиров.

Оплату частники будут получать в соответствии с условиями госконтракта за количество рейсов в соответствии с расписанием, которое установит город.

"Единые тарифы будут действовать независимо от того, кто эксплуатирует маршрут: городской или частный перевозчик. Для пассажира такая мера снизит стоимость проезда в среднем на 30 процентов. Кроме того, на маршрутах коммерческих перевозках будут действовать все льготы на проезд", – отмечается в сообщении.

Напомним, всего частным перевозчикам в рамках реформы управления наземным городским пассажирским транспортом будет передано 211 маршрутов в 9 округах столицы. В мае власти объявили аукционы на обслуживание 83 городских наземных маршрутов в Северо-Восточном, Восточном и Северном округах. Всего до конца года частным перевозчикам планируют передать около 30 процентов автобусных маршрутов столицы.

Как уточняется, 83 маршрута распределены на 26 лотов: 10 в СВАО, по 8 в ВАО и САО. Общая сумма лотов более 18,5 миллиарда рублей. Аукционы пройдут до конца июня.

Ожидается, что перевозчик-победитель выйдет на маршруты спустя полгода с момента подписания государственного контракта. Это время дается ему на подготовку подвижного состава в соответствии с установленными стандартами. В СВАО будут курсировать более 290 автобусов частных перевозчиков большой, средней и малой вместимости, в ВАО – 230, а в САО – более 235.

Государственный контракт с победителями аукционов будет заключен на пять лет. Кроме того, победители конкурсов должны будут закупить подвижной состав не старше двух лет. Автобусы малой, средней и большой вместимости оформят в единой цветовой гамме, оборудуют специальными устройствами и приспособлениями для посадки инвалидов-колясочников, а также системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.