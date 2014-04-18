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18 апреля 2014, 15:15

Общество

В Москве определят школьников-чемпионов в шахматах и шашках

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские школьники примут участие в финальных соревнованиях по интеллектуальным видам спорта, сообщает пресс-служба департамента образования столицы.


В этом году в проекте участвовало более 70 школ. Итоговые соревнования пройдут 27 апреля в Центральном музее Великой Отечественной войны.

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Жюри предстоит определить школьников-чемпионов в шахматах, русских и международных шашках, Го, спортивном бридже и нескольких дисциплинах компьютерного спорта.

В мероприятии примут участие члены президиума 11 федераций по интеллектуальным видам спорта, научные деятели и педагоги.

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образование школьники соревнования интеллектуальные игры семейная и молодёжная политика
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