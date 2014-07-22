Спектакль "Феи" откроет новый сезон на "Платформе"

Фото: Платформа

Спектакль "Феи" от режиссера Давида Бобе откроет новый сезон на "Платформе". Спектакль поставлен по пьесе Ренана Шено. В постановке задействованы актеры "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова.

Роли исполняют Яна Иртеньева, Светлана Мамрешева, Мария Поезжаева, Александра Ревенко, Филипп Авдеев, Александр Горчилин, Риналь Мухаметов, Роман Шмагов, Иван Фоминов.

"Актеры "Седьмой студии" не просто играют в спектакле. Каждый, по сути, - соавтор Бобе и Шено. Текст создавался и трансформировался прямо во время репетиций", - сообщили организаторы.

Спектакль представляет собой памфлет о состоянии современного общества, где нет места живому и искреннему общению между людьми. "Феи" повествуют о сложностях взаимодействия с миром и окружающими.

Работа Бобе представляет собой синтез современной режиссуры и драматургии. Действие "Фей" разворачивается в ванной комнате.

Свой спектакль Бобе создал при содействии ассистентов Жени Беркович и Ильи Шагалова.

"Фей" можно увидеть 8 августа.