В ночь на 25 июля на Ярославском шоссе изменится схема движения

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На Ярославском шоссе в ночь на 25 июля в районе улицы Вешних Вод изменится схема движения транспорта, сообщило в четверг агентство "ИТАР-ТАСС".

Транспортный поток, который движется по направлению к МКАД, пустят с существующего дублера на вновь построенный. За 120 метров до участка с измененным движением будут установлены информационные и дорожные знаки. Также будет ограничена до 40 километров в час скорость потока.

"Временная схема движения вводится для проведения монолитно-бетонных работ в ходе реконструкции существующего подземного перехода через Ярославское шоссе в районе дома 51", - цитирует агентство слова представителя департамента строительства Москвы.