Открыть велопрокат в Москве станет проще

Фото: М24.ru

Столичные власти намерены стимулировать открытие прокатных пунктов велосипедов. Для этого предлагается упростить процедуру их создания для коммерческих организаций. Об этом на заседании столичного правительства заявила и.о. заммэра столицы по вопросам имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По ее словам, для открытия велопроката понадобится только разрешение департамента транспорта. При этом будут отменены плата и проведение конкурсов.

Напомним, в июне в столице начала работать сеть городских пунктов велопроката. За первый месяц работы москвичи приобрели более 21,5 абонементов. Лидерами по популярности стали пункты на Гоголевском, Чистопрудном и Тверском бульварах, а также велопарковка на улице Кузнецкий мост.