Маршруты автобусов меняются в связи с открытием метро "Тропарево"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

С 13 декабря изменятся трассы движения маршрутов автобусов в связи с вводом в эксплуатацию станции метро "Тропарево", сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Так, автобус № 144 от остановки "Улица Миклухо-Маклая" будет следовать по Ленинскому проспекту и улицам Большая Якиманка и Большая Полянка до кинотеатра "Ударник" (вместо станции метро "Юго-Западная") в полуэкспрессном режиме с остановками:

"Улица Обручева",

"Улица Удальцова",

"Ломоносовский проспект",

"Универмаг "Москва",

"Площадь Гагарина",

"Метро "Октябрьская (кольцевая)",

"Метро "Октябрьская (радиальная)",

"Кинотеатр "Ударник".

При этом для пересадки на станцию метро "Тропарево" необходимо воспользоваться остановкой "Теплостанский проезд". Кроме того, маршруты автобусов № 272, 304, 420, 844, 863 и 1002 будут укорочены до новой станции московской подземки.

В то же время автобусы № 281 и 802 проследуют от станции метро "Юго-Западная" по проспекту Вернадского без остановки у метро "Тропарево". А автобусы № 611, 611С и 890 будут следовать со стороны станции метро "Юго-Западная" по Рузской улице (вместо части проспекта Вернадского) с остановкой у станции метро "Тропарево".

Также автобус № 816 в обоих направлениях будет следовать по Ленинскому проспекту (вместо проспекта Вернадского и улицы 26 Бакинских Комиссаров) без заезда к станции метро "Юго-Западная" с остановкой у метро "Тропарево".

Какой будет Сокольническая линия метро

Напомним, на этой неделе Сергей Собянин открыл новую станцию "Тропарево" Сокольнической линии метро. По его словам, она обеспечит комфортный доступ к метро для жителей Теплого Стана, Тропарево-Никулино и Обручевского района. Станция "Тропарево" стала 196-й станцией столичной подземки и 20 станцией "красной" ветки.

Станция "Тропарево" располагается на четной стороне Ленинского проспекта. Из юго-западного вестибюля можно будет выйти к жилому микрорайону по нечетной стороне Ленинского проспекта, а из северо-восточного - на четную сторону, к Рузской улице и Тропаревскому лесопарку. Глубина заложения станции составляет 12 метров, а длина – 349 метров. Кроме того, станция оснащена системой лифтов для маломобильных граждан.

"Тропарево" будет конечной станцией на юго-западном участке Сокольнической линии метрополитена до ввода в эксплуатацию станций "Румянцево" и "Саларьево".

До открытия москвичи, живущие вблизи будущей "Тропарево", пользовались станцией "Юго-Западная", расстояние до которой около 2 километров, и "Коньково", расположенной примерно в 3,5 километрах от "Тропарево". При этом пассажиропоток станции "Юго-Западная" составляет 127 тысяч человек на вход и 124 тысячи человек на выход в сутки, у "Коньково" – 46,4 тысячи и 49,6 тысячи человек в сутки соответственно.