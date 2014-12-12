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Наземный транспорт

12 декабря 2014, 09:52

Маршруты автобусов меняются в связи с открытием метро "Тропарево"

наземный транспорт автобусы маршруты изменения маршрутов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

С 13 декабря изменятся трассы движения маршрутов автобусов в связи с вводом в эксплуатацию станции метро "Тропарево", сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Так, автобус № 144 от остановки "Улица Миклухо-Маклая" будет следовать по Ленинскому проспекту и улицам Большая Якиманка и Большая Полянка до кинотеатра "Ударник" (вместо станции метро "Юго-Западная") в полуэкспрессном режиме с остановками:

  • "Улица Обручева",
  • "Улица Удальцова",
  • "Ломоносовский проспект",
  • "Универмаг "Москва",
  • "Площадь Гагарина",
  • "Метро "Октябрьская (кольцевая)",
  • "Метро "Октябрьская (радиальная)",
  • "Кинотеатр "Ударник".

При этом для пересадки на станцию метро "Тропарево" необходимо воспользоваться остановкой "Теплостанский проезд". Кроме того, маршруты автобусов № 272, 304, 420, 844, 863 и 1002 будут укорочены до новой станции московской подземки.

В то же время автобусы № 281 и 802 проследуют от станции метро "Юго-Западная" по проспекту Вернадского без остановки у метро "Тропарево". А автобусы № 611, 611С и 890 будут следовать со стороны станции метро "Юго-Западная" по Рузской улице (вместо части проспекта Вернадского) с остановкой у станции метро "Тропарево".

Также автобус № 816 в обоих направлениях будет следовать по Ленинскому проспекту (вместо проспекта Вернадского и улицы 26 Бакинских Комиссаров) без заезда к станции метро "Юго-Западная" с остановкой у метро "Тропарево".

Какой будет Сокольническая линия метро

Напомним, на этой неделе Сергей Собянин открыл новую станцию "Тропарево" Сокольнической линии метро. По его словам, она обеспечит комфортный доступ к метро для жителей Теплого Стана, Тропарево-Никулино и Обручевского района. Станция "Тропарево" стала 196-й станцией столичной подземки и 20 станцией "красной" ветки.

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Станция "Тропарево" располагается на четной стороне Ленинского проспекта. Из юго-западного вестибюля можно будет выйти к жилому микрорайону по нечетной стороне Ленинского проспекта, а из северо-восточного - на четную сторону, к Рузской улице и Тропаревскому лесопарку. Глубина заложения станции составляет 12 метров, а длина – 349 метров. Кроме того, станция оснащена системой лифтов для маломобильных граждан.

"Тропарево" будет конечной станцией на юго-западном участке Сокольнической линии метрополитена до ввода в эксплуатацию станций "Румянцево" и "Саларьево".

До открытия москвичи, живущие вблизи будущей "Тропарево", пользовались станцией "Юго-Западная", расстояние до которой около 2 километров, и "Коньково", расположенной примерно в 3,5 километрах от "Тропарево". При этом пассажиропоток станции "Юго-Западная" составляет 127 тысяч человек на вход и 124 тысячи человек на выход в сутки, у "Коньково" – 46,4 тысячи и 49,6 тысячи человек в сутки соответственно.

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