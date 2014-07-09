Инновационный низкопольный трамвай R1 может появиться в Москве

Фото: ОКБ "Атом"

9 июля прототип инновационного низкопольного трамвая R1 (Russia One) представят на международной выставке "Иннопром-2014" в Екатеринбурге. Не исключено, что в будущем так называемый "iPhone на рельсах" появится и в Москве, рассказал M24.ru сотрудник опытно-конструкторского бюро "Атом".

"Переговоры с московским правительством пока находятся только в начальной стадии. Мы планируем, что наши трамваи появятся на дорогах Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу 2018 года, в дальнейшем мы планируем развиваться не только в России, но и на международной арене", - сказал собеседник M24.ru, добавив, что аналога R1 в мире не существует.

Фото: ОКБ "Атом"

Новый трамвай – это совместная разработка ОКБ "Атом" и "УралТрансМаш" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод"). Главной его особенностью стал инновационный дизайн. "Лейтмотивом в конструировании формы R1 стал черный уральский самоцвет в стальной оправе, зеркальная поверхность которого в буквальном смысле отражает в себе город, становясь его неотъемлемой частью", - говорится в описании проекта. При отделке салона трамвая использовались дерево, металл и сукно. При этом для безопасности пассажиров здесь установлены антибактериальные поручни с медным оттенком.

Фото: ОКБ "Атом"

Для создания комфортной атмосферы в дороге пассажиры будут слушать легкую инструментальную музыку, при этом в зависимости от времени суток она будет либо энергичной, либо успокаивающей. Кроме того, вдоль всего салона установлены светодиодные лампы с ярким, но теплым светом.

По словам представителя компании ОКБ "Атом" вместимость такого трамвая составляет 250-270 человек при наличии 28-57 сидячих мест. Стоит отметить, что модульная конструкция кузова позволяет менять конфигурацию салона увеличивая или уменьшая количество сидячих мест. Максимальная скорость, которую может развить трамвай составляет 50 км/ч, а срок службы – 25-30 лет. Для сравнения скорость обычного трамвая в среднем составляет 24 км/ч.

Фото: ОКБ "Атом"

Разработчики нового трамвая также позаботились и об удобстве машинистов. Так, кабина трамвая немного "нависает" над дорогой, таким образом угол обзора водителя увеличивается. Внутри кабины машиниста установлен сенсорный экран, на который выводится изображение с камер внутри салона и внешних видеорегистраторов.

Напомним, власти Москвы уже закупили 120 трамваев нового поколения совместного производства компании "PESA" и российской корпорации "Уралвагонзавод". 70 из них поставят на рельсы до конца этого года, остальные будут введены в эксплуатацию в 2015 году. В ходе испытаний в Москве трамвая нового поколения, который следует по маршруту №6, не зафиксировано ни одного сбоя.

Новый трамвай может двигаться со скоростью 75 км/ч, в нем помещается 270 человек (в том числе 60 - на сидячих местах). Кондиционер и отопление способны эффективно выполнять свои функции в самых разных температурных условиях (от -40 до +40 ºC).