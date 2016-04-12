Фото: m24.ru/Александр Авилов

Россия до 2025 года выведет на орбиту 155 космических аппаратов, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"На ближайшие десять лет нам предстоит по Федеральной космической программе вывести на орбиту 155 аппаратов – грузовых и пилотируемых", – сказал он.

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Ранее исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что база на Луне может появиться к 2035 году. А вот посадка на Луну планируется до 2030 года.

По словам Крикалева, база будет, скорее всего, представлять собой научную лабораторию. Однако пока обсуждается, каков будет режим посещения – как на МКС, когда экипажи сменяют друг друга, или это будет метод, при котором один экипаж будет возвращаться, привозить результаты, и лишь после изучения результатов полетит новый экипаж.