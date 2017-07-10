Ученые нашли эффективный способ борьбы с бессонницей

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Научные исследования показали, что людям с нарушениями сна необходимо строить серьезные планы на будущее, чтобы вернуться к нормальному режиму. К такому выводу пришли ученые из США, сообщает "Мир 24".

Согласно данным, полученным специалистами из Северо-Западного университета в штате Иллинойс, люди, которые ставят перед собой весомые цели, гораздо реже страдают от бессонницы. Проанализировав итоги опроса, в котором участвовали более 800 человек, ученые выяснили, что улучшить качество сна можно, не прибегая к лекарствам – необходима лишь серьезная жизненная мотивация.

Ранее сообщалось, что американским ученым совместно с коллегами из Швеции удалось отыскать действенный способ, позволяющий засыпать вовремя. Для того, чтобы наладить режим сна в течение рабочей недели, они рекомендовали выбираться на природу в выходные.