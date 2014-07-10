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Наука

10 июля 2014, 18:49

Американские военные создадут восстанавливающие память нейропротезы

наука травмы память протезы нейрохирургия имплантирование

Фото: ucla.com

Военные ученые из США планируют создать нейропротезы, которые помогут восстановить память людям с заболеваниями мозга, а также ветеранам войны. Об этом говорится на сайте Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам (DARPA).

В рамках этого проекта DARPA уже сотрудничает с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе (UCLA) - он получил на исследования 15 миллионов долларов - и университетом Пенсильвании (UPenn), которому выделили 22 миллиона.

На первом этапе ученые попытаются построить компьютерную модель того, как нейроны кодируют воспоминания и другую информацию о событиях, местах и времени. Кроме того, исследователи планируют разработать новые способы стимуляции отвечающих за память участков мозга, которые помогут шифровать новые знания, в том случае, если что-либо препятствует этому.

После этого с помощью компьютерных моделей, которые покажут возможность стимуляции памяти, начнется разработка самих устройств. Калифорнийский университет сконцентрируется на исследовании энторинальной области и гиппокампе, где формируются кратковременные воспоминания.

Обратившись к помощи эпилептиков, в мозг которых были встроены электроды, ученые планируют создать модель всей энторинальной системы и на ее основе сконструировать нейромодулирующий прибор. Его, в свою очередь, испытают на пациентах с черепно-мозговыми травмами. Предполагается, что такое устройство сможет переносить импульсы от одних здоровых нейронов к другим, минуя поврежденные.

Исследователи из Пенсильванского университета будут работать с разными группами больных, перенесших нейрохирургические операции, также имплантированными в мозг электродами.

Пациентов посадят за тренирующие память компьютерные игры - ученые будут наблюдать за активностью нейронов. Конечная цель проекта - узнать, какие клетки начинают работать при формировании воспоминаний и извлечении их из глубин мозга, и найти биомаркеры эффективной работы памяти.

Весь проект рассчитан на четыре года и проводится в рамках масштабной федеральной программы BRAIN Initiative, которая была запущена президентом США Бараком Обамой в прошлом году.

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