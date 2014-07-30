В метрополитене определили самые "жаркие" и "холодные" станции

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В среду сотрудники московского метрополитена выяснили, на каких станциях столичной подземки самая высокая и низкая температура воздуха. По информации пресс-службы метрополитена, градусный максимум принадлежит "Текстильщикам" и "Кузьминкам", а наиболее комфортными оказались платформы "Парка Победы" и "Белорусской кольцевой"

На платформах станций "Кузьминки" и "Текстильщики" воздух в среду днем прогрелся до 29 и 29,1 градуса соответственно. Температура на поверхности в этот момент достигала 31 градуса по Цельсию. Таганско-Краснопресненская ветка метро вообще оказалась самой жаркой: на "Рязанском проспекте" столбик термометра поднялся до 28,7 градуса, на "Пушкинской" и "Китай-городе" – до 28,5 градуса.

Напомним, что днем ранее самой жаркой станцией московского метро была "Калужская", а самой прохладной - "Октябрьская".

Зато на станциях "Парк Победы" и "Белорусская кольцевая" пассажиры могли наслаждаться относительной прохладой: здесь была зафиксирована температуры 21,2 и 21,7 градуса выше нуля.

На тех станциях метро, где термометр в последние дни устойчиво показывал больше плюс 28 градусов, сотрудники метрополитена раздавали всем желающим питьевую воду. На 11 станциях подземки, в том числе на уже упоминавшихся "Текстильщиках" и "Кузьминки", установлены вендинговые автоматы с бутилированной водой, которые в жару перепрограммируют на режим бесплатной раздачи. Там, где автоматов нет, снабжение пассажиров водой берут на себя работники метрополитена. 30 июля они раздавали воду в вестибюлях станций "Академическая", "Ленинский проспект", "Волгоградский проспект", "Пролетарская", "Кузнецкий мост", "Пушкинская".