Разговоры кассиров метрополитена с покупателями проездных будут записывать

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В кассах столичного метрополитена установят переговорные устройства с функцией записи разговора. Руководство подземки пошло на этот шаг для улучшения качества обслуживания пассажиров, сообщает пресс-служба московского метро.

Кассы будут оборудованы записывающими устройствами до конца будущего года. Планируется, что аудиозаписи будут прослушивать при возникновении конфликтов между кассирами и пассажирами метро.

На некоторых станциях метро микрофоны уже установили. Так, в этом году их поставили в кассах на станции "Текстильщики". Нововведение понравилось как пассажирам, так и кассирам.

В апреле прошлого года устройства протестировали на станциях "Новогиреево", "Марксистская", "Аннино" и "Площадь Ильича".

"Установка этих устройств снизит количество конфликтных ситуаций в подземке, а также позволит уменьшить очереди в кассы", - рассказал глава метрополитена Дмитрий Пегов.

Отметим, что очередь в кассы в метро поможет сократить и установка новых автоматов по продаже билетов. Весной 2015 года они появятся на остановках наземного общественного транспорта.

В метро обещают также поставить 300 билетных автоматов, которые будут принимать банковские карты. В кассах подземки также появится возможность безналичной оплаты.