Первая в городе торговая галерея в переходе метро открывается после ремонта

Фото: ТАСС/ Александра Краснова
26 декабря после ремонта откроют торговую галерею в подуличном переходе метро "Новокосино", сообщает пресс-служба московского метрополитена.
Ее временно закрыли в связи, чтобы обработать деревянные покрытия огнезащитным лаком и настроить систему пожаротушения. Теперь галерея соответствует всем противопожарным правилам.
Отметим, что торговая галерея в подземном переходе у станции метро "Новокосино" - первая в городе. Ее презентовали в конце августа. В стеклянных ларьках площадью от 15 до 40 квадратных метров разместятся магазины, мини-кафе, вендинговые автоматы и отделения банков.
Напомним, до конца года новые торговые галереи откроются в подуличных переходах и вестибюлях 13 станций столичной подземки. Еще на 83 станциях павильоны начнут устанавливать уже в первом квартале 2015 года.
Строительно-монтажные работы по установке павильонов сейчас выполняют на следующих станциях:
- Люблино;
- Кожуховская;
- Выставочная;
- Аннино;
- Чкаловская;
- Каховская;
- Деловой центр;
- Лесопарковая;
- Марьино;
- Новогиреево;
- Речной вокзал;
- Варшавская;
- Парк Победы.
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В рамках реконструкции в переходах появятся широкоформатные магазины и обновленные торговые галереи. Они будут включать в себя небольшие торговые павильоны и зоны автоматизированной торговли.
Кроме того, в столичных переходах планируется открыть магазины Metro и "Ашан", а в вестибюлях станций хотят установить почтоматы (автоматы по выдаче посылок).
Арендаторы новых павильонов будут выбираться по конкурсу. Теперь арендаторы помещений не смогут сдать их в субаренду, а договоры аренды будут заключаться на длительный срок. Эти меры должны упорядочить работу торговых павильонов.
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