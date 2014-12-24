Первая в городе торговая галерея в переходе метро открывается после ремонта

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26 декабря после ремонта откроют торговую галерею в подуличном переходе метро "Новокосино", сообщает пресс-служба московского метрополитена.

Ее временно закрыли в связи, чтобы обработать деревянные покрытия огнезащитным лаком и настроить систему пожаротушения. Теперь галерея соответствует всем противопожарным правилам.

Отметим, что торговая галерея в подземном переходе у станции метро "Новокосино" - первая в городе. Ее презентовали в конце августа. В стеклянных ларьках площадью от 15 до 40 квадратных метров разместятся магазины, мини-кафе, вендинговые автоматы и отделения банков.

В метро появятся новые торговые киоски

Напомним, до конца года новые торговые галереи откроются в подуличных переходах и вестибюлях 13 станций столичной подземки. Еще на 83 станциях павильоны начнут устанавливать уже в первом квартале 2015 года.

Строительно-монтажные работы по установке павильонов сейчас выполняют на следующих станциях:

Люблино;

Кожуховская;

Выставочная;

Аннино;

Чкаловская;

Каховская;

Деловой центр;

Лесопарковая;

Марьино;

Новогиреево;

Речной вокзал;

Варшавская;

Парк Победы.

В рамках реконструкции в переходах появятся широкоформатные магазины и обновленные торговые галереи. Они будут включать в себя небольшие торговые павильоны и зоны автоматизированной торговли.

Кроме того, в столичных переходах планируется открыть магазины Metro и "Ашан", а в вестибюлях станций хотят установить почтоматы (автоматы по выдаче посылок).

Арендаторы новых павильонов будут выбираться по конкурсу. Теперь арендаторы помещений не смогут сдать их в субаренду, а договоры аренды будут заключаться на длительный срок. Эти меры должны упорядочить работу торговых павильонов.