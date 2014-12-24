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Город

24 декабря 2014, 20:17

Первая в городе торговая галерея в переходе метро открывается после ремонта

метро ларьки переходы магазины

Фото: ТАСС/ Александра Краснова

26 декабря после ремонта откроют торговую галерею в подуличном переходе метро "Новокосино", сообщает пресс-служба московского метрополитена.

Ее временно закрыли в связи, чтобы обработать деревянные покрытия огнезащитным лаком и настроить систему пожаротушения. Теперь галерея соответствует всем противопожарным правилам.

Отметим, что торговая галерея в подземном переходе у станции метро "Новокосино" - первая в городе. Ее презентовали в конце августа. В стеклянных ларьках площадью от 15 до 40 квадратных метров разместятся магазины, мини-кафе, вендинговые автоматы и отделения банков.

В метро появятся новые торговые киоски

Напомним, до конца года новые торговые галереи откроются в подуличных переходах и вестибюлях 13 станций столичной подземки. Еще на 83 станциях павильоны начнут устанавливать уже в первом квартале 2015 года.
Строительно-монтажные работы по установке павильонов сейчас выполняют на следующих станциях:

  • Люблино;
  • Кожуховская;
  • Выставочная;
  • Аннино;
  • Чкаловская;
  • Каховская;
  • Деловой центр;
  • Лесопарковая;
  • Марьино;
  • Новогиреево;
  • Речной вокзал;
  • Варшавская;
  • Парк Победы.

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В рамках реконструкции в переходах появятся широкоформатные магазины и обновленные торговые галереи. Они будут включать в себя небольшие торговые павильоны и зоны автоматизированной торговли.

Кроме того, в столичных переходах планируется открыть магазины Metro и "Ашан", а в вестибюлях станций хотят установить почтоматы (автоматы по выдаче посылок).

Арендаторы новых павильонов будут выбираться по конкурсу. Теперь арендаторы помещений не смогут сдать их в субаренду, а договоры аренды будут заключаться на длительный срок. Эти меры должны упорядочить работу торговых павильонов.

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