В 2015 году на четырех станциях метро заменят эскалаторы

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

В 2015 году на станциях "Бауманская", "Проспект Мира" (кольцевая), "Ботанический сад" и "Фрунзенская" начнут замену эскалаторных комплексов. Об этом журналистам сообщили в ГУП "Московский метрополитен".

Эскалаторы на этих станциях отработали свой срок эксплуатации – от 30 до 50 лет, передает корреспондент M24.ru.

Ремонт на станции "Бауманская" проведут с февраля по декабрь текущего года. Вместо трех эскалаторов там появятся четыре. Работы на станции "Проспект Мира" (кольцевая) начнутся в апреле 2015 года и завершатся в апреле 2016-го. Там также появится четвертый эскалатор. С апреля 2015 по февраль 2016-го будут ремонтировать станцию "Ботанический сад". Количество эскалаторов останется прежним – три эскалатора.

С июня 2015 по август 2016-го проведут ремонт станции "Фрунзенская". Вместо трех эскалаторов там будут работать четыре.

Во время ремонта вход и выход на станцию "Проспект Мира" будет осуществляться через одноименную станцию Калужско-Рижской линии. Вход и выход на станцию "Ботанический сад" - через противоположный вестибюль.

Станции "Бауманская" и "Фрунзенская" закроют. Пассажиры смогут воспользоваться компенсационными маршрутами наземного транспорта.

"Программа по ремонту пути и эскалаторов на 2015 год большая. Замена эскалаторов всегда вызывала у пассажиров много замечаний, но надо относиться к этому с пониманием, потому что эскалаторы нуждаются в ремонте, особенно если это комплексы установленные 30-40 лет назад", - отметил начальник ГУП "Московский метрополитен" Дмитрий Пегов.

Кроме того, с 14 января изменился режим работы станции метро "Тверская". Из-за работ по капитальному ремонту эскалатора попасть на "Тверскую" можно только через "Пушкинскую".

Эскалаторы работают только на подъем. Вход на станцию будет открыт 13 марта.

Отметим, в декабре прошлого года из-за ремонта эскалаторов закрылись станции "Ботанический сад" и "Проспект мира" (кольцевая). 6 и 7 сентября для замены электрооборудования эскалаторов закрывали восточный вестибюль станции метро "Текстильщики".

Также в планах - замена всех инженерных коммуникаций и капитальный ремонт путей.