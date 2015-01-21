Основные работы между "Марьиной рощей" и "Петровско-Разумовской" закончат летом

Фото: stroi.mos.ru

Основные работы на участке метро "Марьина Роща" – "Петровско-Разумовская" завершат к июлю 2015 года. Затем строители наладят системы жизнеобеспечения и электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства.

Сейчас на строящемся участке Люблинско-Дмитровской линии уже готов 5-километровый перегонный тоннель. На нем расположится три станции: "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская". Работы ведутся круглосуточно.

Как изменится Люблинско-Дмитровская линия

Как ранее сообщало M24.ru, весь участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Марьина роща" до "Селигерской" планируется открыть в 2015 году.

"Это одна из самых крупных и сложных с технической точки зрения строек метро. Необходимо привлечь сюда дополнительные силы и внимание для своевременного завершения работ", - заявил Сергей Собянин. Мэр отметил, что открытие движения по новому участку облегчит жизнь около полумиллиона жителей Северного и Северо-Восточного округов города.

Строящийся участок Люблинско-Дмитровской линии протяженностью 10,3 километра включает в себя 6 новых станций. Помимо вышеперечисленных, это станции "Окружная", "Верхние Лихоборы", "Селигерская". Открытие этой линии позволит уменьшить нагрузку на северный участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро с 64 до 50 тысяч человек в час пик, а также снизить уровень загрузки Дмитровского шоссе.