Продлевать линию метро до Химок пока не планируется – Хуснуллин

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В ближайшие годы столичные власти не планируют строить метро до подмосковных Химок. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина.

"Строить метро до города Химки в ближайшие годы не планируем. Но уже в этом году будет запущено движение по новому дополнительному пути железной дороги до Химок и Зеленограда", – отметил Хуснуллин.

Глава столичного Стройкомплекса уточнил, что до конца текущего года будут завершены строительные работы на участке Москва – Крюково Октябрьской железной дороги. Это позволит увеличить пропускную способность пригородных электропоездов с 84 до 122 составов в сутки.

"По дополнительному пути будет организовано полноценное движение электричек с 5-минутным интервалом", – подчеркнул Хуснуллин.

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Напомним, в 2016 году будет открыта станция "Ховрино" Замоскворецкой линии метро, которая располагается в непосредственной близости от города Химки.

Изначально ее планировалось открыть раньше, но из-за того, что у подрядной организации, которая ведет там работы, произошла смена собственника, строительство станции на некоторое время было приостановлено.

Всего Замоскворецкую линию метро продлят на три километра и построят на ней две станции - "Беломорская" и "Ховрино".

"Ховрино" будет конечной станцией линии. Она разместится с западной стороны улицы Дыбенко. Это будет станция мелкого заложения, оборудованная двумя вестибюлями с одним рядом колонн по центру платформы.