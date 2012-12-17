Вагоны в московском метро будут обслуживать иностранные производители

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти объявят конкурс на поставку около двух тысяч вагонов метро в 2014-2016 годах. Победитель конкурса, объявленного в первом квартале 2013-го, определится к 1 июня. Всего же до 2020 года закупят 3,5 тысячи новых подвижных составов, потратив при этом около 500 миллиардов рублей. Эти вагоны предназначаются для новых линий метро.

Власти намерены подписать контракты на обслуживание подвижного состава с иностранными производителями на срок до 35 лет.

Как сообщает газета "Известия" в числе потенциальных участников конкурса 15 компаний. Среди заявленных - заводы "Метровагонмаш", французский Alstom, "Уралвагонзавод" в сотрудничестве с канадской Bombardier, питерские ЗАО "ВАГОНМАШ" и ОАО "Октябрьский ЭВРЗ", немецкий Siemens, испанская CAF, чешская Skoda, корейский Hyundai, японский Hitachi. Из них планируют выбрать трех производителей. При этом на одной линии будет работать одна компания.

По словам заммэра по вопросам транспорта Москвы Максима Ликсутова, власти рассматривают несколько вариантов закупок. Например, контракт жизненного цикла и договор сервисного обслуживания.

"В первом случае мы покупаем не отдельно подвижной состав и сервис, а поезд и сервис вместе, и платим за исправную работу подвижного состава, к примеру, за сутки. В случае с сервисным обслуживанием мы покупаем поезда отдельно, но сервис также отдаем производителю. Он приходит в наши депо, ему передаются сотрудники", - пояснил Ликсутов.

Добавим, что новые вагоны метро по техническим характеристикам будут сопоставимы с "Сапсанами". В них предусмотрены сквозной проход через весь состав, система климат-контроля, а также поднимающиеся сидения и специальные места для инвалидов в головных вагонах. Для обслуживания современного подвижного состава потребуются квалифицированные специалисты, знакомые со спецификой функционирования современных вагонов.