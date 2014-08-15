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15 августа 2014, 16:13

Халатность стала причиной аварии в метро - Пегов

метро метрополитен авария

Причинами аварии на Арбатской-Покровской линии метро были серьезные нарушения в работе персонала, обслуживающего пути, и халатность, рассказал журналистам руководитель столичного метрополитена Дмитрий Пегов, сообщает МИА "Россия сегодня".

При этом он заявил, что окончательные выводы сделает следствие, но то, что "имелись серьезные упущения в работе службы путей, это уже видно сейчас", добавив, что стрелочный перевод, ставший причиной аварии, эксплуатировался с нарушением правил.

Пегов подчеркнул, что по итогам разбора причин аварии на Арбатско-Покровской линии будут приняты кадровые решения и никто из виновных не останется безнаказанным. Часть работников понесет ответственность в рамках расследования уголовного дела, а часть - дисциплинарную ответственность в рамках разбора, который будет проведен внутри метрополитена.

Он отметил, что попавший в аварию поезд функционировал в штатном режиме, нарушений в действиях машиниста также не было. "Он сделал все совершенно правильно. Не думаю, что у следственных органов будут к нему претензии", - заявил глава метрополитена.

После аварии на "синей" ветке были проведены тщательные проверки подразделений, связанных с безопасностью пассажиров. По словам Пегова, угрозы безопасности пассажиров нет. "Не скажу, конечно, что не было выявлено проблем после окончания этой ревизии, но все эти проблемы сейчас решаются, и угрозы нет", - рассказал журналистам глава метрополитена.

Он добавил, что в московском метро появится должность первого заместителя начальника по работе с пассажирским комплексом. До недавнего времени пассажирский функционал был разделен и находился в компетенции разных заместителей начальника подземки. Так, граждане задают много вопросов на горячую линию по работе метро и качеству обслуживания. "Мы объединяем этот функционал и отдельно усиливаем это направление работы, которое было просто разрознено и находилось в хаотичном состоянии", - подчеркнул Пегов.

На сегодняшний день 98 пострадавших во время аварии на "синей" ветке уже получили компенсационные выплаты на сумму более 108 миллионов рублей, заключил Пегов.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

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Напомним,15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 24 человека, более 400 пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, были задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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