Строительство станции метро "Окская" начнется в конце текущего года

"Час префекта": Глава ЮВАО Владимир Зотов о развитии округа

Строительство станции "Окская" Кожуховской линии метрополитена начнется в конце 2013 – начале 2014 года, - сообщил в интервью телеканалу "Москва-24" префект Юго-Восточного округа Владимир Зотов.

Вся Кожуховская линия будет построена к 2016 году, - добавил он. - В нее войдут: "Авиамоторная", "Нижегородская улица", "Ферганская улица", "Косино", "Салтыковская улица", Косино-Ухтомская" и "Некрасовка".

Линия соединит центр города с отдаленными районами округа, а также свяжет его с Третьим пересадочным контуром подземки.

По словам префекта, пассажиропоток на станции метро "Выхино" сократится только после ввода в строй станции "Жулебино".

Также в 2013 году будет открыта станция "Лесопарковая" Бутовской линии и "Спартак" Таганско-Краснопресненской.

Напомним, что к концу 2018 года планируется также достроить Третий пересадочный контур, или так называемое Большое кольцо московского метрополитена. Его длина составит около 50 километров. Новая линия будет обеспечивать пересадку с одной ветки метро на другую без использования перегруженных центральных узлов. У пассажиров появится альтернативный маршрут – им не придется тратить время на поездку в центр, чтобы сделать там пересадку и выехать в обратном направлении.

До завершения строительства отдельные участки Третьего пересадочного контура будут работать как хордовые направления. Первый участок - северо-западный – будет сдан в 2015 году. Его общая протяженность составит 13,7 километров, на нем будет расположено шесть станций: "Нижняя Масловка", "Петровский парк", "Ходынское поле", "Хорошевская", "Шелепиха", а также достраиваемая станция "Деловой центр". Также до конца 2015 года планируется ввести к эксплуатацию участок длиной в 7,5 километров от станции "Хорошевская" до станции "Кунцевская", в его составе заработают три новых станции.