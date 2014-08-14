В столичном метро ввели новую должность - зам по работе с пассажирами

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В московском метро ввели новую должность - первого заместителя по работе с обращениями пассажиров. Об этом агентству ИТАР-ТАСС сообщил глава столичной подземки Дмитрий Пегов.

"Сейчас работа с пассажирами находится не на том уровне, на котором хотелось бы городу. Мы хотим объединить и усилить этот момент. Раньше в метрополитене эти вопросы - именно пассажирская тематика - были делегированы разным заместителям", - заявил Пегов.

Он добавил, что в будущем сотрудники метрополитена планируют активнее общаться с пассажирами, собирать и обрабатывать все замечания и предложения от москвичей. "Это громадный блок работы, начиная от момента захода пассажира в метро и выхода, это кассы, эскалаторы, платформы, сам поезд, приобретение билетов, обслуживание пассажиров", - отметил Пегов.

Начальник московского метро также подчеркнул, что усилится работа и по части культурной составляющей в подземке. В частности, будут проводиться концерты во время акции "Ночь в метро", а также выставки на некоторых станциях.

Напомним, московские власти поручили руководству метрополитена разработать механизм обратной связи с пассажирами. В частности, предполагается, что в метро будут раздавать анкеты, в которых можно оставить предложения и замечания по работе подземки.